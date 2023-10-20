В Подмосковье начали готовить к зимнему сезону губернаторские карусели

Фото: Минблаго МО
Карусели, установленные на общественных территориях по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, готовят к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С начала года на губернаторских каруселях прокатились свыше 650 тыс человек. Эти аттракционы работают круглый год, поэтому нуждаются в профилактике и подготовке к зиме. В рамках подготовки проводят замену жидкостей и смазочных материалов, узлов, электроцепей и контактов. Внутри аттракциона предусмотрена уборка», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Всего в Подмосковье установлено восемь таких аттракционов, шесть из них выполнены по эксклюзивному дизайн-проекту художника Дениса Симачёва в стиле русской сказки.
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Лора Луганская