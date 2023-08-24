В Подмосковье начали строительство завода высокотехнологичной продукции для сетей связи

В городском округе Подольск прошла церемония закладки капсулы времени под строительство второго блока завода Торгово-промышленного дома «Паритет».

Здание будет площадью свыше 25 тысяч кв. метров, там будут осуществлять научные разработки и выпуск высокотехнологичной продукции для сетей связи и компьютерной передачи данных, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Благодаря увеличению мощности предприятия удастся создать 350 новых рабочих мест.





Компания «ТПД Паритет» производит продукцию для систем охранных и пожарных сигнализаций, сетей связи и передачи данных, в том числе видео, видеонаблюдения и контроля доступа, кабельного, спутникового и эфирного телевидения.

Читайте также:

Один из крупнейших заводов по переработке и утилизации отходов расширится.

Национальный производитель биотехнологических препаратов увеличил производство.