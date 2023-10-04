Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

04 октября 2023, 09:59
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье начали подачу тепла. С наступлением октября в регион пришло похолодание. В связи с обращениями граждан Минэнерго Московской области рекомендовало муниципалитетам подать тепло для отопления организаций социальной сферы и жилых домов.

В Подмосковье отопление включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и синоптики прогнозируют её дальнейшее понижение.

В понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору Евгению Хромушину начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания.

«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия.

Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».

Читайте также:

Когда включат отопление и что делать, если не включают

Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон

Воробьёв поручил включить отопление в образовательных учреждениях



#отопление
#жкх
#минэнерго мо
#евгений хромушин
#тепло
#теплоснабжение
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли почти в два раза в сентябре
Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза в сентябре
04 октября 2023, 09:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. Об этом сообщил автопроизводитель.
За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года. 

Уточняется, что за период с января по сентябрь этого года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. новых авто, что превышает прошлогодние показатели за этот же период на 96%.

В связи с таким повышенным спросом, автопроизводитель увеличил количество выпускаемых авто. Так, в сентябре объёмы производства возросли на 17% по сравнению с августом и составили порядка 47 тысяч автомобилей.

Ранее президент компании Максим Соколов рассказал, что уже в этом году на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге начнётся выпуск новой модели Lada.

Читайте также:

«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге

«АвтоВАЗ» продаёт автомобили онлайн

АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport
#автомобили
#продажа
#рост
#автоваз
Читайте нас в
Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Силуанов заявил, что пенсии в 2024 году увеличатся на 7,5%
04 октября 2023, 09:11

Фото: istock / Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в РФ в 2024 году составит чуть более 23,2 тысячи рублей за месяц. Об этом сообщил Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.
По словам Силуанова, в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы заложена индексация прожиточного минимума пенсионеров. Глава Минфина сообщил, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5%. Помимо этого, в 2025 году пенсии поднимут на 9,5 процента, а в 2026 году – на 10,3 процентов. Повышение связано с инфляцией 2023 года. На индексацию выплат в 2024 году направят около 600 млрд. рублей.

«Все социальные обязательства в России проиндексируют, деньги на это заложены в бюджет. В частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам», — заявил глава Министерства финансов.
В текущем году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12363 рублей.

Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в РФ за этом году увеличится на 1,1 миллион, а в следующем– еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров составит 43,47 млн человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#деньги
#пенсии
#бюджет
#антон силуанов
#финансирование
#министр
#индексация
#рф
Читайте нас в
В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров
Правительство спрогнозировало рост числа пенсионеров на 1,1 млн в 2023 году
04 октября 2023, 08:48

Фото: istock / Denis Vostrikov

Количество пенсионеров в России за этот год увеличится на 1,1 миллиона, а в 2024 – еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров должно составить 43,47 миллиона человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные в проекте бюджета Социального фонда.

По информации министерства труда, рост связан с учетом жителей четырех новых регионов России и плановым графиком выхода граждан на заслуженный отдых. Пенсии жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.

Большая часть пенсионеров (39,43 миллиона человек) будут получать страховую пенсию, социальные пенсии к 2025 году будут выплачивать 4 миллионам человек, а военных пенсионеров будет 781 тысяча человек.
 
Численность пенсионеров первый раз с 2018 года продемонстрирует позитивную динамику.

Читайте также: 

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#пенсии
#отдых
#данные
#человек
#рост
#днр
#лнр
Читайте нас в
Украинец, атаковавший российский самолет А-50 под Минском рассказал о себе
Атаковавший российский самолет А-50 под Минском украинец заявил, что он не актер
04 октября 2023, 07:43

Фото: istock / Vital Hil

Гражданин Украины Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он явялется актером. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, что на родине у него есть друзья, которые могут подтвердить это.
Швец также добавил, что слухи о том, что атаку на российский самолет устроили оппозиционеры из Белоруссии, он ассматривает, как предательство.

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство. СМИ это (атака на А-50 — прим. ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали… Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали», — поделился украинец.
Ранее Генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил высокую эффективность российских самолетов А-50. 

Также, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила 13 жителей Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#самолет
#актёр
#сми
#атака
Читайте нас в
Турист из Финляндии Перттула оценил влияние санкций на Россию
Турист из Финляндии Перттула: Санкции не повлияли на Санкт-Петербург
04 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Турист из Финляндии Юха Перттула поделился с газетой Iltalehti впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург.
По словам мужчины, пограничники тщательно провели с ним беседу, но при этом были дружелюбны. Турист отметил, что за последние двадцать лет десятки раз побывал в России, и даже жил какое-то время в Санкт-Петербурге. Он оценил влияние западных санкций на российских город и отметил, что ничего не поменялось — «город выглядит так же, как и раньше».

Перттула добавил, что антироссийские санкции привели к производству товаров, которые раньше импортировались, внутри страны.

«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», — цитирует издание слова собеседника.

Читайте также:

Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане

OneTwoTrip: Путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдохнуть в Сочи в октябре

#санкции
#город
#страны
#турист
#россия
#санкт-петербург
Читайте нас в
Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
04 октября 2023, 04:12

Фото: Фотобанк Московской области

Экономист Наталья Казанцева рассказала, что в России с октября вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ. Об этом пишет «Прайм».
Отмечается, что ранее нормы ГК РФ не содержали касательно общего имущества нескольких собственников. Согласно нововведениям, если незапланированные траты на содержание общедомового имущества возникли по вине кого-то из собственников, оплачивать их будет нарушитель, а не управляющая компания. Среди таких случаев акты вандализма, засорение мусоропроводов и загрязнение поверхностей.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — цитирует агентство слова Казанцевой.

Читайте также:

В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

#управляющая компания
#траты
#счёт
#рф
#жкх
#россия
#эксперт
Читайте нас в
ВНИИ ГОЧС: На этой неделе пожарная опасность грозит пятнадцати регионам РФ
04 октября 2023, 03:18

Фото: iStock/Gilitukha

На этой неделе сразу в 15 регионах России сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Согласно сообщению на сайте института, речь идёт о шести субъектах Центрального федерального округа, в числе которых Белгородская, Липецкая, Брянская, Курская, Тамбовская и Воронежская области, семи субъектах Приволжского федерального округа (республики Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Пензенская, Самарская, Оренбургская и Саратовская области), а также двух субъектах Южного ФО — Краснодарском крае и Волгоградской области.

Кроме того, предупреждают эксперты ВНИИ ГОЧС, сохраняются единичные риски возникновения природных пожаров в Уральском федеральном округе (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также территория Ханты-Мансийского автономного округа).

Читайте также: 

В Московской области ожидается повышенная пожарная опасность

Специалисты Комлесхоза сделали прогноз пожарной опасности

МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы


#пожары
#опасность
#чс
Читайте нас в
Жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным
NYT: Жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным
04 октября 2023, 03:01

Фото: iStock/bluejayphoto

Население города Гросенхайн в Германии выступило против строительства предприятия по производству снарядов для Украины из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет New York Times.
«Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.

Обозреватели добавили, что подобная позиция жителей города может отражать недовольство немцев снабжением Киева оружием.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

МИД РФ: В планы Киева не входит мир, он требует продолжения конфликта

Белый дом: У США осталось денег на два месяца помощи Украине

#россия
#завод
#проект
#предприятия
#евросоюз
#германия
Читайте нас в
«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
04 октября 2023, 02:16

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Россиян с зарплатой cвыше 100 тысяч рублей стало больше на 2 миллиона, и за последние два года выросло на 72%. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются «Известия».
По информации издания, количество работников крупных и средних предприятий с подобным доходом к апрелю 2023 года достигло 4,88 млн человек. Больше всего специалистов с таким уровнем зарплат работают в сфере добычи полезных ископаемых, финансах и страховании, а также в области информации и связи. Меньше всего — в сельском хозяйстве. 

Рост заработной платы, как отмечают эксперты, происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов. Однако дальнейшее её повышение может повлечь за собой разгон инфляции.

Среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей, сообщили в Мосстате. Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.

Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Читайте также:

Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут

Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье

В 8 российских регионах в ближайшие годы вырастут зарплаты

#работники
#зарплата
#доходы
Читайте нас в
Достижения.рф