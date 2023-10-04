В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье начали подачу тепла. С наступлением октября в регион пришло похолодание. В связи с обращениями граждан Минэнерго Московской области рекомендовало муниципалитетам подать тепло для отопления организаций социальной сферы и жилых домов.
В Подмосковье отопление включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и синоптики прогнозируют её дальнейшее понижение.В понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору Евгению Хромушину начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания.
«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия.
Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».
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Лора Луганская