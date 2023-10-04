В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

Гражданин Украины Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он явялется актером. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, что на родине у него есть друзья, которые могут подтвердить это.