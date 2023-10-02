В Подмосковье началось голосование по созданию тротуаров на региональных дорогах

Фото: Минтранс МО
Принять участие в голосовании каждый житель Московской области, зарегистрированный на портале госуслуг, может по ссылке. Один пользователь имеет право предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на карте.
Голосование продлится до 31 октября.
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