В Подмосковье началось голосование за проекты инициативного бюджетирования

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Всего в этом году выдвинуто 509 инициатив
На подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование за проекты, которые будут реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
Инициативное бюджетирование – это возможность жителей выдвинуть проекты и поставить перед властью конкретные задачи по решению вопросов местного значения. Первый этап конкурсного отбора – размещение проектов на «Доброделе» – завершился 19 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что более 700 тыс жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство общественных территорий.
Инициативное бюджетирование – это возможность жителей выдвинуть проекты и поставить перед властью конкретные задачи по решению вопросов местного значения. Первый этап конкурсного отбора – размещение проектов на «Доброделе» – завершился 19 июня.
«Всего в этом году выдвинуто 509 инициатив. Голосование за мероприятия и объекты, которые жители Подмосковья хотят увидеть в первую очередь, продлится до 27 июня. Цель – сделать жизнь в регионе ещё более комфортной», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.В программу инициативного бюджетирования входят проекты, которые решают ту или иную проблему в муниципалитете. В этом году большинство проектов касается ремонта и оснащения объектов образования, культуры и спорта, вопросов благоустройства. Это приоритетные направления, заданные гражданами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что более 700 тыс жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство общественных территорий.
Лора Луганская