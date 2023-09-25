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В Подмосковье началось переселение из признанных аварийными в 2022 году домов

25 сентября 2023, 13:32
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье стартовал новый этап программы расселения аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идёт о переселении из домов, признанных аварийными в 2022 году, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«По состоянию на конец сентября, программа, рассчитанная до 2025 года включительно, выполнена в регионе уже почти на 50%. 11,8 тыс человек из 23,84 тыс получили новое жильё. Им предоставили для переезда 4,4 тыс квартир», – сказал Локтев на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.
По словам Локтева, сейчас в разных городских округах Подмосковья строится более 30 многоэтажных домов, куда жители переедут из аварийного фонда.


Воробьёв поручил ускорить реализацию программы.

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#аварийное жильё
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В Подмосковье в этом году открылось и готовится к открытию 48 детсадов
25 сентября 2023, 14:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

32 детских сада уже открыто в Московской области в этом году и ещё 16 будет открыто. Такие данные привёл министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
«48 садов у нас в этом году открылось и готовится к открытию. 29 из них строится за счёт внебюджетных источников финансирования, 19 – за счёт бюджетных. 12 300 мест – это новые места, которые мы в этом году вводим для наших дошкольников», – сказал министр на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.
Бронштейн также отметил, что в Московской области удалось значительно сократить очередь в детсады. 
«У нас был серьёзный рост контингента, и это вызвало очерёдность в ковидный и послековидный период. Максимальные значения мы видим в 2020 и 2021 годах: 38 тыс детей у нас находились в очереди на получение места в детском садике. Мы говорим про возраст детей от 3 до 7 лет. На сегодня благодаря строительству и ещё целому комплексу мер нам удалось существенно снизить число детей в очереди. Сегодня это 13 тыс 893 ребёнка этого возраста», – добавил Бронштейн.
Он также отметил, что на сегодняшний день создано 5 тыс 800 мест в так называемых «палисадиках» – группах по уходу и присмотру, куда ребёнок может быть зачислен на время ожидания очереди в детский сад. 
 
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#губернатор
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МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Хофманьского
25 сентября 2023, 13:54

Фото: istock / Zolnierek

Председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского объявили в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.

Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело не уточняется. Об этом сообщает ТАСС. 

Пётр Юзеф Хофманьский родился 6 марта 1965 года, он польский юрист, специалист по уголовному праву, профессор права. С 2015 года судья Международного уголовного суда. С 11 марта 2021 года работает председателем Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось о розыске тиктокера Дани Милохина военкоматом Анапы, который уехал из России после информации о том, что его могут призвать в армию. Позже информацию о розыске была опровергнута, на что Милохин заявил, что все еще опасается, что его могут действительно могут разыскивать. 
 
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#дело
#мвд
#уголовное дело
#розыск
#юрист
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Председатель АСДТ Ветров предложил ввести в школах предмет по конструированию БПЛА
25 сентября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/akiyoko

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АСДТ) Михаил Ветров предложил ввести в школьную программу предметов, связанных с изучением и конструированием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Он пояснил, что сегодня в нашей стране повышен спрос на специалистов, которые бы могли конструировать и управлять БПЛА, поэтому для детей такие занятия будут не только интересны, но и полезны.

«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием БПЛА. Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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#образование
#школа
#дети
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Единомышленник, товарищ и сосед: экс-министр Нечаев рассказал о дружбе с Ясиным
Экс-министр экономики Нечаев высказался о смерти Ясина
25 сентября 2023, 13:43

Фото: IStock/otyma

Бывший министр экономики и почётный научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет. Об этом стало известно 25 сентября. Экс-министр экономики, профессор, академик европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев выразил соболезнования родственникам и рассказал о дружбе с Ясиным.
«Это печальная новость, для меня лично особенно, потому что я знал Евгения Григорьевича лет 50, и мы были не просто единомышленниками, дружили, но ещё и были соседями», — сказал Нечаев в беседе с «Радио 1».
Экономист отметил заслуги коллеги и назвал его одним из отцов российских экономических реформ.
«Конечно, без преувеличения Ясина можно назвать одним из отцов российских экономических реформ, и когда он был полномочным представителем правительства в Верховном совете России, и потом, когда стал уже министром экономики. Конечно, мы должны быть благодарны за его, наверное, главный проект в жизни – создание одного из лучших университетов страны – Высшей школы экономики, где он много десятилетий был научным руководителем», — отметил Нечаев.
Экс-министр в заключение добавил, что Евгений Григорьевич был «хорошим, добрым, остроумным и обаятельным человеком».

Напомним, в конце августа Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной, а также являлся одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

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#министр
#экономика
#ссср
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В Волоколамске провели благотворительную акцию «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку бойцов СВО
25 сентября 2023, 13:27

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции, прошла в Волоколамске.
В благотворительной акции приняли участие десятки людей, которые собрались в «Парке Победы» на концерте, призванном сплотить вместе всех желающих оказать помощь нашим отважным защитникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

В рамках мероприятия участники смогли поддержать бойцов спецоперации, которые являются уроженцами Волоколамска. 
«Это уже второй концерт, который проходит в нашем округе в поддержку военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции. Акция, проведённая в селе Осташево, собрала много неравнодушных людей и наглядно показала, что мы действительно вместе! Благодарим всех жителей, которые помогают нашим бойцам и ценим вклад каждого в победу, которая обязательно будет за нами!», — сказал Первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов. 

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#сво
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Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье
25 сентября 2023, 13:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ветхое жильё на территории Подмосковья требует форсированного расселения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, эта тема касается десятков и сотен тысяч жителей региона. В этом году завершается первый этап программы по расселению аварийного жилья, начинается второй.
«Считаю эту работу сложной, но, как показывает опыт всей страны, очень востребованной. Жильё, которое часто называют ветхим, нуждается в форсированном расселении. От скорости и качества реализации этой программы зависит качество жизни десятков, сотен тысяч семей», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он напомнил, что сегодня в Подмосковье остались не только старые пятиэтажки, но и двухэтажные, которые требуют срочного расселения. 

Губернатор добавил, что нужно расширить практику вручения жилищных сертификатов жильцам ветхих домов. При этом получение документа должно стать удобным для всех.
«Ключевое здесь – диалог, общение с жителями. Те, кто переселяется, должны понимать, куда и когда они переселяются, в какие условия», – заявил Воробьёв.
 Губернатор добавил, что главы муниципалитетов также должны рассказывать жителям о строительстве домов, которое ведётся в уже заселенных микрорайонах. Он отметил положительный опыт Москвы в реновации и комплексном развитии территорий. 
 
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#ветхое жильё
#расселение
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернаторская программа
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Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
«Ъ»: завод Candy в России закроют из-за падения прибыли
25 сентября 2023, 13:13

Фото: iStock/digitalgenetics

Российский завод, производящий бытовую технику Candy, закроется из-за низкой прибыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Российским юридическим лицом итальянского бренда бытовой техники Candy владеет китайский производитель Haier, который и принял решение о закрытии завода в Кирове. Это связано с падением выручки, которое наблюдалось с февраля 2022 года.

Стремительное сокращение прибыли компании связано с появлением на рынке более дешёвой продукции производителей из Китая и России. 

Уточняется, что у предприятия два пути – банкротство или продажа по цене недвижимости.

Напомним, что бытовая техника Candy стояла на восьмом месте рейтинга по продажам в России холодильников и четвёртое место по продаже стиральных машин. 

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#завод
#закрытие
#россия
#техника
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Педагог Шмонина перечислила главные плюсы онлайн-подготовки к экзаменам
Педагог Шмонина: Основной плюс онлайн-подготовки – экономия времени
25 сентября 2023, 13:13

Фото: istockphoto.co/Prostock-Studio

Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина заявила, что онлайн-подготовка к экзаменам и другим важным мероприятиям в образовании имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие строгого расписания и экономия времени.
Как передают «Дни.ру», эксперт добавила, что онлайн-обучение способно предоставить более широкий спектр литературы и пособий для подготовки к экзаменам. Кроме этого, по её словам, групповые занятия в онлайн-школах стоят дешевле индивидуальных занятий с конкретным репетитором.

Ещё одним преимуществом онлайн-обучения Шмонина считает комьюнити единомышленников.

А со 2 октября в Москве стартует общегородской проект «Творчество как профессия», где дети и подростки от 11 до 16 лет смогут познакомиться со специальностями в сфере культуры и искусства.

«На выбор предлагается 15 творческих направлений. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», – приводит АГН «Москва» слова и.о. заммэра столицы Натальи Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

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#искусство
#подростки
#обучение
#онлайн
#преподаватель
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Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Астрологи предсказали окончание СВО на Украине в 2025 году
25 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/ifc2

Начало спецоперации на территории Украины стало важным событием не только для России, но и для всего мира. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания политиков, экспертов, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится СВО на Украине. О том, что говорят звезды о вооруженном конфликте и чем он завершится, расскажет редакция «Радио 1».

Начало спецоперации на Украине


24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Когда закончится война на Украине


Индийский астролог Пунит Нахата предсказал завершение конфликта на Украине в 2024 году. Он заявил, что летом 2024 года США утратят мировое господство, что будет способствовать восстановлению мира. Россия в 2024-2026 годах будет развиваться. Темпы роста страны создадут прочную базу на последующее десятилетие. Для США ближайшие годы станут неудачными.

Астролог Светлана Драган уверена, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишится своего поста и ему на смену придет новый правитель, который будет настроен по отношении к России менее воинственно и пойдет на переговоры. Конфликты будут продолжаться, но критическая фаза минует. Окончательный мир установится между Россией и Украиной через несколько лет.

                                                                                                   Фото: iStock/JARAMA

Павел Глоба подтвердил слова коллеги Светланы Драган и заявил, что конфликт завершится только тогда, когда власть на Украине сменится. Он также указал на временную заморозку конфликта, за которой последует возобновление военных действий в нескольких регионах Украины.

По прогнозам астролога Александр Зараева, осенью 2023 тактика на линии фронта будет меняться обеими сторонами конфликта. После коридора затмений, который завершится в октябре, Украина и Россия могут приступить к переговорам. Он заявил, что в конце 2023 года и начале 2024 будет тормозиться движение поездов и самолетов. Он также заявил, что Богам нужны жертвы, чтобы пойти на примирение. В настоящее время – это люди разных национальностей, которые гибнут на СВО. Как только Боги будут готовы к сотрудничеству – противостояние прекратится. 


Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян
Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян

Чем закончится СВО на Украине 


По словам астролога и экстрасенса Кажетты Ахметжановой, на скорое завершение конфликта надеяться не стоит. Она предсказала, что военные действия будут продолжаться почти два года, после чего Россия завершит конфликт, одержав в нем победу. Астролог отметила, что это произойдет в 2025 году. 

После окончания СВО для России наступит Золотой век. Люди станут жить лучше, чем до начала спецоперации. Она также предсказала страшный конец для действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Ахметжанова уверена, что от него захотят избавиться и инициатором станет немецкая сторона. 

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