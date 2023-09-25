В Подмосковье началось переселение из признанных аварийными в 2022 году домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье стартовал новый этап программы расселения аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идёт о переселении из домов, признанных аварийными в 2022 году, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«По состоянию на конец сентября, программа, рассчитанная до 2025 года включительно, выполнена в регионе уже почти на 50%. 11,8 тыс человек из 23,84 тыс получили новое жильё. Им предоставили для переезда 4,4 тыс квартир», – сказал Локтев на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.По словам Локтева, сейчас в разных городских округах Подмосковья строится более 30 многоэтажных домов, куда жители переедут из аварийного фонда.
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Лора Луганская