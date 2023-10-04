В Подмосковье начался последний этап раскладки в лесах вакцины от бешенства

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области стартовал третий, заключительный, этап раскладки вакцины для диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Брикеты раскладывают в лесах, на опушках и пролесках. Это съедобные брикеты-приманки со спрятанным внутри препаратом. Всего в Подмосковье будет распространено более 1 млн доз вакцин от бешенства для диких животных», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства области Георгия Филимонова.Съедобную приманку будут раскладывать до конца октября, в том числе при помощи средств малой авиации. Вакцина выглядит как брикет бурого цвета. Она безвредна для всех домашних, сельскохозяйственных и диких животных.
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Лора Луганская