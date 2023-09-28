В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев

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«Дуб − одна из лесообразующих пород Московской области, благодаря которой формируются смешанные леса. Они считаются наиболее устойчивыми к различного рода негативным воздействиям и природным факторам», − говорится в сообщении.Для получения семян древесных пород с улучшенными свойствами жёлуди в приоритетном порядке собирают с лесосеменных плантаций и постоянных лесосеменных участков региона.
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