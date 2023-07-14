В Подмосковье наградили победителей архитектурного фестиваля

Фото: официальный сайт Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
«Рассмотрено 100 заявок, во всех чувствовался большой творческий потенциал, поэтому было очень непросто сформировать финальный состав участников в пяти номинациях. Есть все основания сделать смотр талантливых архитекторов традиционным. Он станет еще одной перспективной площадкой для знакомства с новыми идеями и практиками», — председатель жюри и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Главной целью проведения архитектурного фестиваля стало выявление знаковых проектов архитектурно-градостроительного облика и лучших практик Подмосковья.
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