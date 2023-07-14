В Подмосковье наградили победителей архитектурного фестиваля

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает увеличение средней скорости движения транспортного потока в первый летний месяц.

В июне средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на несколько километров в час – до 70 км/ч, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

От общего количества нарушений на дорогах — 93% нарушений за превышение разрешенной скорости.

В первый месяц лета скорость превысили в 2,6 раза чаще по сравнению с февралём.Шоссе-лидером по числу нарушителей стало Каширское шоссе. Далее следует: Волоколамское, Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе.

Минтранс Подмосковья обращает внимание, что превышение скорости является одной из главных причин ДТП.