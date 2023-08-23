В Подмосковье насчитывается 1,1 тыс электромобилей и 257 зарядных станций

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«В Подмосковье насчитывается более 1,1 тыс электромобилей. Кроме того, на сегодняшний день в Московской области работают 257 зарядных станций: около 70 – на частных территориях и порядка 60 – на трассе «Дон», – отметил Жигарев.Он добавил, что в федеральный навигатор мер поддержки электротранспорта включены подмосковные льготы.
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