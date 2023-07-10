В Подмосковье назвали победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

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Многодетная семья ведёт активный образ жизни, посещает спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, занимая призовые места. По выходным летом Негины устраивают семейный велопробег, а зимой – лыжные прогулки по лесу.
«В регионе проживает более 103 тыс многодетных, для которых действует широкий комплекс мер социальной поддержки. Это и компенсация за ЖКУ, и выплаты на школьную форму, и бесплатное питание детей в школе, и компенсация стоимости санаторно-курортных путёвок. Чтобы получить статус многодетной семьи, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг», – заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Всего в этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 79 семей в пяти номинациях.
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