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В Подмосковье назвали самый зелёный двор региона

22 августа 2023, 20:16

Фото: ГУСТ МО

Самым зелёном двором Подмосковья признан двор в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
На организованный управлением конкурс было прислано 117 заявок из 36 городских округов. Финалистов определили с помощью народного голосования в Tekegram-канале ГУСТ. Всего во время конкурса жители отдали более 153 тыс голосов.
«Первое место получила Ольга из Реутова. Её клумба на Юбилейном проспекте у дома №40 набрала более 34,6 тыс голосов. Второе место занял палисадник Ирины из Лосино-Петровского, на Почтовом переулке у дома №1. Он набрал 31,8 тыс голосов. Бронза – у Ирины из Королёва. Её цветущий сад на проезде Макаренко у дома №1 получил более 24,5 тыс голосов», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В качестве призов триумфаторам отправят новые саженцы в их палисадники.

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#голосование
#подмосковье
#московская область
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Дептранс: Неправильно припаркованные самокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку
22 августа 2023, 20:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дептранс Москвы сообщил, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что забрать самокат или велосипед со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, при этом необходимо будет предоставить документы на собственность.

ЦОДД возьмет на себя деятельность по контролю за соблюдением правил по парковке техники, перемещать транспорт на спецстоянки будет «Московский паркинг».

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Он также предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

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#авангард
#право
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Загитова публиковала видео на котором нарушает ПДД в центре Москвы
Фигуристка Загитова выложила видео из машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов
22 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/Darwel

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором нарушила ПДД и проехала на зеленый свет сфетофора для пешеходов.
На опубликованном видеоролике видно, как фигуристка проезжает пешеходный переход на автомобиле в то время, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора. Бдительные подписчики обратили внимание на нарушение, после чего видео Загитовой стало распространяться по сети. 


По словам экспертов, олимпийской фигуристке грозит штраф. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе. Водитель не ​успел затормозить после того, как увидел переходящих дорогу людей. ​В результате ДТП, все участники ​аварии получили травмы. 

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#штраф
#пешеходный переход
#видео
#пдд
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Саудовская Аравия вводит китайский язык во всех школах
22 августа 2023, 19:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Минобразования Саудовской Аравии распорядилось ввести китайский язык в школах.
Министерство образования Саудовской Аравии дало поручение всем частным и государственным школам ввести в образовательную программу изучение китайского языка, сообщает Saudi Gazette.

Данное решение было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.

Уроки китайского языка в школах будут проходить в воскресенье и понедельник. В королевстве департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учеников второго класса средних школ. 

Ранее филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали заявил, что интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты. Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.

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#китай
#язык
#школа
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Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
РБК: Суровикина сняли с должности главкома ВКС
22 августа 2023, 19:11

Фото: сайт Кремля

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом изданию РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время, генерал находится в отпуске. По словам источника агентства, Суровикин действительно освобожден от ранее занимаемой должности, однако, согласно кадровому решению российского оборонного ведомства, он переведен на другую работу.  

Новая должность генерала в настоящее время не названа. 

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#россия
#армия
#минобороны рф
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В Турции закрыли пролив Дарданеллы
22 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Dikuch

Минтранс Турции сообщает о том, что пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесных пожаров.
Пролив Дарданеллы из-за лесного пожара закрыли для прохода судов в направлении Мраморного моря, пишет ТАСС.
 
«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — сообщает турецкий Минтранс.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.

Об этом изданию Türkiye сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
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#турция
#судно
#новости
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В США родился уникальный жираф
22 августа 2023, 18:45

Фото: istockphoto/galitskaya

Единственный в мире жираф без пятен родился в американском зоопарке в Теннесси.
Жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo, пишет New York Post. Жирафёнок родился полностью коричневым, без пятен. По словам экспертов, он единственный жираф с такой особенностью. Рост новорождённого составляет около 1,8 метра. Он полностью здоров и находится под присмотром матери.
 
Основатель зоопарка Тони Брайт пока не высказывал гипотез, почему у детеныша нет пятен. Но отметил, что популярность новорожденного помогает привлечь внимание в целом к виду, который находится под угрозой исчезновения.
 
«Дикие популяции тихо вымирают, мы потеряли 40 процентов дикой популяции жирафов за последние три десятилетия», — подчеркнул Тони Брайт.
 В 2008 году численность сетчатых жирафов составляла 36 тысяч, а к 2018 году уменьшилась вдвое.
 
Зоопарк попросил посетителей выбрать имя для новорождённого жирафа. Все предложенные имена являются отсылкой к суахили, языку, который используют в Восточной Африке, на родине сетчатых жирафов. Среди предложенных имён: Кипеки (в переводе «уникальный»), Фрияли («необыкновенный»), Шакири («самая красивая») или Джамелла («невероятной красоты»).

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#сша
#зоопарк
#животные
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Москалькова дала оценку книге «Украинские преступления против человечности»
22 августа 2023, 18:39

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова высоко оценила книгу «Украинские преступления против человечности», которая написана на основе расследований Международного общественного трибунала, куда вошли правозащитники разных стран. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Ценность книги в том, что она систематизирует человеческие свидетельства, делая их историческим документом. Сложный путь проделали авторы исследования, складывая разрозненные факты и человеческие трагедии в масштабную продуманную картину попрания прав человека», — приводят слова омбудсмена «Аргументы Недели».

Москалькова обратила внимание на то, как авторы произведения на основе свидетельств показывают методы расправы неонацистов с беззащитными. Она также отметила, что эта книга находится у нее «в закладках».

Основанием для написания книги стали более 600 реальных свидетельских показаний и 456 человеческих судеб и историй, которые собраны МОТ по факту преступлений, совершённых ВСУ в Донбассе.

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Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы

В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц
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#спецоперация
#донбасс
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Воробьёв объявил о готовности всех подмосковных школ к новому учебному году
22 августа 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все школы Подмосковья готовы к открытию в День знаний. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок. Он рассказал жителям о подготовке образовательных учреждений региона к началу учебного года.
«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост числа учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования. Регион – в лидерах. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают вложения, инвестиции в систему образования», – отметил Воробьёв.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к 1 сентября. 
 
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#московская область
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#день знаний
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Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы
22 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/IG_Royal

Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Пострадают в данном случае все. Тихий океан и так очень сильно загажен. В первую очередь в этом виноваты американцы, которые провели там немало ядерных испытаний, а сейчас все будут сваливать на Фукусиму», — цитирует Никулина Общественная служба новостей.

Военный эксперт отметил, что последствия такого поступка со стороны правительства Японии будут иметь крайне серьезные последствия. Никулин рассказал, что причина такого решения заключается в переполненных японских хранилищах. 

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. 

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