В Подмосковье назвали самый зелёный двор региона

Фото: ГУСТ МО
Самым зелёном двором Подмосковья признан двор в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
На организованный управлением конкурс было прислано 117 заявок из 36 городских округов. Финалистов определили с помощью народного голосования в Tekegram-канале ГУСТ. Всего во время конкурса жители отдали более 153 тыс голосов.
В качестве призов триумфаторам отправят новые саженцы в их палисадники.
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«Первое место получила Ольга из Реутова. Её клумба на Юбилейном проспекте у дома №40 набрала более 34,6 тыс голосов. Второе место занял палисадник Ирины из Лосино-Петровского, на Почтовом переулке у дома №1. Он набрал 31,8 тыс голосов. Бронза – у Ирины из Королёва. Её цветущий сад на проезде Макаренко у дома №1 получил более 24,5 тыс голосов», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Лора Луганская