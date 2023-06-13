В Подмосковье названы первые стобалльники по ЕГЭ

Ирина Каклюгина: В Московской области 208 человек получили за аттестацию высший балл

Появились первые результаты единого государственного экзамена подмосковных выпускников по предметам: география, литература и химия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Московской области 208 человек получили за аттестацию высший балл. По сравнению с прошлым годом, количество учеников, получивших 100 баллов по этим предметам, увеличилось», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



На государственном экзамене по географии высший балл получили 9 выпускников, по химии — 31, а по литературе — 168 учеников.

«С 2019 года, в соответствии с постановлением Правительства Московской области, выпускники Подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей», — напомнила вице-губернатор.

Наибольшее количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ из Балашихи, Королева, Красногорска, Мытищ, Одинцово, Подольска и Раменского.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.