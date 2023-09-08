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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования

08 сентября 2023, 14:00
Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано.
Татьяна Дмитриева также рассказал о ситуациях, которые часто случаются на выборах и являются уже классическими.
«Есть, так скажем, классические ситуации — порча бюллетеней, когда, например, пожилой человек не там расписался. Бывает, когда житель Москвы приходит на подмосковный участок, чтобы проголосовать на выборах мэра, а жители Подмосковья пытаются проголосовать в Москве на выборах губернатора. Но, когда к нам обращаются в общественный штаб или на горячую линию Московской области, мы это все разъясняем», — сказала Татьяна Дмитриева.

За ходом голосования наблюдает большая команда, которая не допускает возникновения внештатных ситуаций, оперативно решая все недопонимания избирателей.
«Эта открытость вызывает доверие. Многие наблюдатели остались с нами с 2018 года. У наблюдателей кроме «золотого стандарта» есть еще и кодекс этики. Основное его положение — наблюдатель не может быть политически ангажированным. Представители общественных организаций, которые приходят к нам и заключают с нами соглашения, не должны иметь откровенной партийной принадлежности. Наблюдатели не должны мешать процессу голосования, не должны поддаваться на провокации, снимать или передавать личные данные избирателей», — добавила Татьяна Дмитриева.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

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Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
08 сентября 2023, 13:58

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата — Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Из них уже отдали свой голос 234 486 граждан.

Член общественной палаты МО, член штаба наблюдения за выборами, координатор компьютерного наблюдения Александр Макаров рассказал корреспонденту «Радио 1» о том, как проходит организация наблюдения за выборами.

«У нас большая практика наблюдения за выборами. На каждом участке есть наши представители-наблюдатели. Мы также обладаем возможностью посмотреть по камерам видеонаблюдения, как проходит процесс, имеются ли какие-то нарушения. Хочу заметить, что это не те нарушения, которые могут повлиять на выборы. Дело в том, что мелкие нарушения происходят не из-за злого умысла, а из-за того, что некоторые не осознают момент нарушения в своих действиях. Если мы видим нарушение, то сразу же персонально устраняем этот момент. У наших камер есть фиксация, которая распознает участок, время и т. д.», — рассказал Макаров.

Член штаба наблюдения за выборами пояснил, что основная задача наблюдателей заключается в том, чтобы как можно больше людей поняли, что выборы проходят прозрачно.

«Например, по камерам на одном из участков мы увидели, что урны для голосования были плохо видны из-за стоящих рядом цветов. В скором порядке мы позвонили на этот участок, и нарушение устранили», отметил Макаров.

Он также рассказал о том, что молодые люди, которые становятся наблюдателями, в процессе работы начинают осознавать, что они оказывают влияние в выборной системы.

«То, что к нам приходит молодежь — это для нас большой стимул. В дальнейшем эти ребята, кто делал маленькие шаги в этой системе, приходят еще и становятся волонтерами, активистами. Это очень ценно для всех нас. Молодые люди понимают, что они зачем-то наблюдают и делают это корректно. Все настроены положительно», — заявил Макаров.

Координатор компьютерного наблюдения добавил, что помимо карты всего Подмосковья, в доступе наблюдателей также есть телеграм-каналы, хэштеги, по которым отслеживается вся информация о выборах.

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ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 230 тысяч голосов
08 сентября 2023, 13:58

Фото: iStock/Kirill Smyslov

ДЭГ в Московской области на 13:44 приняло 234 486 голосов. Об этом сообщает Мособлизберком.
Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 236 201 избирателям. 

Напомним, на выборы на пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата, в том числе Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.  

Отметим, что жители Московского региона могут проголосовать двумя способами, а именно традиционно на избирательном участке или же при помощи дистанционного электронного голосования.  

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#подмосковье
#выборы
#пост
#жители
#губернаторы
#ДЭГ
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На систему ДЭГ совершили 5024 DDoS-атаки
08 сентября 2023, 13:48

Фото: iStock/welcomia

На систему ДЭГ (дистанционного электронного голосования) совершили 5024 DDoS-атаки, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
5024 атаки были совершены по информации на 12:00 по московскому времени. 

При этом, по словам Памфиловой все атаки были успешно отбиты. 

При этом, с помощью ДЭГ в Московской области успели проголосовать 176 945, по информации на 10:51. Зарегистрировано на онлайн-голосование было 445 261 жителей Подмосковье. То есть, явка ДЭГ уже успела составить 40%.

В Подмосковье впервые создана «Служба заботы» для оказания эмоциональной и психологической поддержки членам ТИК и УИК. Для работы с члены избирательных комиссий привлечено пять психологов.

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#голосование
#онлайн
#ДЭГ
#хакер
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Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне
08 сентября 2023, 13:41

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Кандидат от «Справедливой России», депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин призвал каждого жителя проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.
«Выборы — не просто долг, это то, как мы хотим жить дальше и как хотим, чтобы жили наши дети. Мы показываем пример, когда идём на выборы. Мы — активные граждане и хотим участвовать в жизни нашей страны, таким образом мы меняем её будущее, голосуя за того или иного кандидата. Гораздо проще сидеть на диване и говорить, что всё плохо, а сложнее начинать с себя и менять этот мир к лучшему», —
сказал Анатолий Никитин.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов.
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#мир
#кпрф
#лдпр
#ДЭГ
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Четверть россиян берёт питомцев с собой на отдых
08 сентября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Lightspruch

Опрос Ozon Travel и Группы Ренессанс страхование показал, что 27% россиян берут своих домашних животных с собой на отдых.
При этом, 11% респондентов заявили, что берут с собой питомцев в поездки ежегодно.

Отмечается, что в этом году граждане тратили на поездку с любимцем в среднем по 15 тыс. рублей.

Наиболее безопасными для поездок с животными россияне назвали Испанию, Великобританию и Германию.

«За первое полугодие 2023 года россияне купили в три раза больше полисов для домашних животных, чем в прошлом году. Россияне заранее заботятся о безопасности своих питомцев во время летнего отпуска, поэтому самым активным месяцем покупок полисов стал май. По числу обращений лидируют консультации, связанные с гастроэнтерологией, дерматологией, вакцинацией», — добавил в беседе с «Вестями Подмосковья» управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артём Искра.

До этого стал известен образ жизни панды. Как передаёт utro.ru, большую часть времени животное проводит, отдыхая или созерцая окружающий прекрасный мир. На протяжении нескольких часов панда может практически не менять положение тела.

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#россияне
#поездки
#опрос
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В Подмосковье создали «Службу заботы» для оказания эмоциональной поддержки наблюдателям
08 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 202

В Московской области впервые создана «Служба заботы» для оказания эмоциональной и психологической поддержки членам ТИК и УИК.
В этом году Мособлизбирком совместно со специалистами практической психологии запустили экспериментальный проект, помогающий членам избирательных комиссий сохранять ментальный баланс в период эмоционально напряженных дней голосования, ведь в этот период им приходится коммуницировать с большим количеством людей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Мы уделяем особое внимание обучению и поддержке сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий. Делаем это не только в рамках подготовки к голосованию, но и в межвыборный период. После обучения сотрудников навыкам управления эмоциями и разрешению конфликтов, мы поняли, что было бы полезно поддержать их в самые непростые, с точки зрения эмоциональной нагрузки, дни — 8, 9 и 10 сентября. Поэтому организовали возможность для всех членов ТИК и УИК  оперативно получить поддержку психологов по телефону», — рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. 
Для работы с члены избирательных комиссий привлечено пять психологов. 

Сотрудники УИК и ТИК имеют возможность позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 550 97 44 и получить эмоциальную и психологическую поддержку.

В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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#выборы
#одинцово
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#проект
#голосование
#единый день голосования
#сотрудники
#служба
#ДЭГ
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Депутат Хованская: из-за рекламы в почтовых ящиках россияне не могут найти повестки
Депутат Хованская объяснила, почему нужно запретить рекламу в почтовых ящиках
08 сентября 2023, 13:00

Фото: IStock/oliviaelisa92

В России готовят запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на неё на общем собрании. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Депутат Госдумы РФ, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Галина Хованская рассказала «Радио 1», что многие люди страдают от назойливой рекламы. В частности, многие не могут найти важных уведомлений из-за множества флаеров.
«Мы же можем блокировать рекламу на телефоне или в интернете, почему бы и здесь этого не сделать. Иногда в этих ящиках пенсионеры теряют платёжки, потому как всё забито. Действительно важные для них извещения о посылках, о том, что надо прийти в почтовое отделение, теряются. Также люди иногда не могут найти повестки в суд, что может быть очень критично, потому что там есть определённые сроки», — сказала Хованская.
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#депутат
#реклама
#почта
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Когда наступит и каким будет бабье лето в 2023 году
Бабье лето 2023: когда начнется и какая погода ожидается
08 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/fermate

Бабье лето с его рубиново-золотистыми листьями, теплым осенним солнцем и прохладным ветерком придет в Россию уже на следующей неделе. О том, каким оно будет и какие существуют приметы и суеверия, расскажет редакция «Радио 1».

Когда наступит бабье лето в 2023 году в разных регионах России

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.

Бабье лето в Москве и Подмосковье


Бабье лето придет во многие регионы России и порадует жителей теплом. О том, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья, рассказал изданию KP.RU начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.  

Когда начнется бабье лето:

В столице России и ближайших регионах 11 - 13 сентября начнется потепление. Сентябрь будет сухой и солнечный. Кроме того, в октябре тоже придет бабье лето, оно определенно порадует погодой жителей средней полосы.

Какая будет погода:

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области в начале следующей недели воздух прогреется до +21…+23 градусов, будет солнечно и сухо. После 14 сентября, потеплеет до +25 градусов. Осадков выпадет на 40% меньше нормы. В октябре погода также будет сухой и солнечной.

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Когда в Петербург придет бабье лето


По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, теплую погоду жителям города следует ожидать после восьмого сентября. Две предстоящие ночи в северной столице будут прохладными, однако отметка термометра в дневное время, вскоре превысит отметку в +20 градусов. Солнечная погода продержится в Санкт-Петербурге и области до начала октября.

Когда на Урал придет бабье лето


На Урале также ожидается дефицит осадков, как и в других регионах России. Однако, средняя дневная температура не будет превышать +20 градусов. Ветров также не ожидается, однако, ночная температура может упасть до +9 градусов.

Когда бабье лето придет в Сибирь


Заморозков в регионе не ожидается, средняя температура составит +18 градусов. Погода будет теплой, безветренной. Осадки также маловероятны. Температура воздуха ночью будет выше 0.

Почему бабье лето так называется


Существует несколько версий происхождения бабьего лета. В старину женщины работали в полях, собирали урожай и делали заготовки на зиму. Считается, что теплые осенние деньки были коротким временем отдыха для женщин. После наступления холодов, они вновь приступали к труду. Рукодельницы начинали шить, плести, стлать лен.

Согласно другой версии, в начале осени по полям и лесам начинала летать легкая, тонкая паутина, которая ассоциировалась с едва заметными седыми прядями пожилой женщины. Время погожих, теплых дней означало возраст, который предшествовал старости и характеризовался относительным расцветом.

Как отмечали бабье лето на Руси: обряды и приметы


Наступление теплых дней означало для восточных славян время уборки урожая. После того, как поля были убраны, народ развлекался и отдыхал. По вечерам, проводились сельские праздники, а женщины брались за рукоделия.
 
Существует множество примет, связанных с Бабьем летом.

Считается, что чем больше будет летающей паутины, тем теплее будет осень. О хорошей погоде свидетельствует радуга. Если она появляется, то осень будет теплой и затяжной. А вот если на бабье лето погода ненастная, то осень будет засушливой. Согласно обычаям, в начале бабьего лета, надо было посадить на коня отрока и выехать с ним на охоту. Люди верили, что от выезда в Семен-день лошади смелеют, собаки добреют и не болеют.


Список дел, которые нужно успеть в бабье лето


Пока установилась ясная и теплая погода, рекомендуется последовать нескольким советам, которые помогут сделать бабье лето более продуктивным. Редакция «Радио 1» публикует подборку дел, которые точно нужно успеть выполнить до наступления холодов.

  1. Погреться на солнце
  2. Запастись витаминами
  3. Ворошить листья
  4. Поохотиться
  5. Сделать фотографии
  6. Подготовить дачу, машину к зиме
  7. Поехать на природу 

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#праздники
#бабье тепло
#регионы
#урал
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская сделала свой выбор
08 сентября 2023, 12:50

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

В первый единый день голосования Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сделала свой выбор.

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, и готовы оказать помощь и дать консультации», — отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

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