В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
«Есть, так скажем, классические ситуации — порча бюллетеней, когда, например, пожилой человек не там расписался. Бывает, когда житель Москвы приходит на подмосковный участок, чтобы проголосовать на выборах мэра, а жители Подмосковья пытаются проголосовать в Москве на выборах губернатора. Но, когда к нам обращаются в общественный штаб или на горячую линию Московской области, мы это все разъясняем», — сказала Татьяна Дмитриева.
«Эта открытость вызывает доверие. Многие наблюдатели остались с нами с 2018 года. У наблюдателей кроме «золотого стандарта» есть еще и кодекс этики. Основное его положение — наблюдатель не может быть политически ангажированным. Представители общественных организаций, которые приходят к нам и заключают с нами соглашения, не должны иметь откровенной партийной принадлежности. Наблюдатели не должны мешать процессу голосования, не должны поддаваться на провокации, снимать или передавать личные данные избирателей», — добавила Татьяна Дмитриева.8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
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