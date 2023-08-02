В Подмосковье нейросеть научили точно определять бездомных собак

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«Уже проанализировано 70 тыс изображений, и обучение нейросети продолжается. В пилотном проекте задействовано 1300 камер системы «Безопасный регион», – рассказали в министерстве.Применение технологий искусственного интеллекта для отслеживания бездомных собак в России реализуют впервые. Система анализирует полученные изображения и фиксирует животных по определённым критериям. Это, например, наличие рядом с собакой хозяина, поводка, намордника, перемещение животного в стае.
В перспективе систему планируют научить самостоятельно определять маршрут передвижения животного. Завершение тестирования и старт работы нейросети планируют на ноябрь.
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