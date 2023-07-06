В Подмосковье нейросеть совершенствует навыки борьбы с незаконной торговлей

Для определения мест несанкционированной торговли, искусственный интеллект использует данные с камер систем «Безопасный регион», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





«В последние годы мы развиваем решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Например, с его помощью в Подмосковье борются с несанкционированной торговлей. Искусственный интеллект в онлайн-режиме анализирует видеопоток и находит признаки уличных торговых точек. После этого информация автоматически поступает в администрацию городского округа. Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для определения незаконной торговли в регионе установлены свыше 200 камер видеонаблюдения.

При определении точного места несанкционированной торговли, искусственный интеллект направляет фотоснимок в администрацию округа для последующего осмотра этой территории ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель, прибывший на место для проверки, фиксирует нарушение или отклоняет его в приложении «Проверки Подмосковья».

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