В Подмосковье хотят обеспечить прямое сообщение Балашихи со столицей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
ГК «Автодор» прорабатывает возможность строительства развязки на пересечении с Новомилетским шоссе.
Развязка на пересечении с Новомилетским шоссе обеспечит дополнительный выезд из Железнодорожного и Балашихи на скоростную трассу в объезд перегруженного Носовихинского шоссе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Реализация этого проекта даст прямое сообщение со столицей.
На данный момент специалисты завершают строительство трассы М-12 «Москва-Казань», в рамках строительства которой также ведется строительство 4-х развязок: на пересечении с Южно-Лыткаринской автодорогой (ЮЛА) в Люберцах, Носовихинским шоссе в Электроуглях в Богородском округе, ЦКАД в Богородском округе и Большой бетонкой А-108 в Орехово-Зуеве.
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Алиса Сергиенко