В Подмосковье обеспечили высокий уровень безопасности на выборах

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Выборы прошли в штатном режиме, серьёзных нарушений и происшествий зафиксировано не было.
«Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность, потому что все массовые мероприятия и все, что касается политических процессов, всегда нуждается в профессионализме, в усилении. У нас все прошло стабильно и успешно», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
Структура правительства Московской области будет обновлена.
Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.
Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.