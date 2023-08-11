В Подмосковье оборудуют новый веломаршрут «Дубненская кругосветка»

Фото: официальный сайт министерства благоустройства Московской области
Проект нового подмосковного веломаршрута «Дубненская кругосветка» начнёт реализовываться уже в этом году.
Веломаршрут «Дубненская кругосветка» будет проходить вокруг подмосковной Дубны. Протяжённость маршрута составит 30,5 километров.
Специалисты скоро приступят к строительным работам первого этапа участка нового веломаршрута. В рамках первого этапа оборудуют 12 километров велодорожки. Завершить первый этап планирует в следующем году. Следом специалисты приступят ко второму этапу, в ходе которого оборудуют оставшиеся 18,5 километров маршрута.
Все подмосковные веломаршруты отмечены на Яндекс.Картах. Для того, чтобы найти удобный для себя путь, надо отметить начало и конец маршрута, и сервис подберет путь, подходящий для путешествия на велосипеде, без опасных участков, скоростных магистралей и лестниц.
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Алиса Сергиенко