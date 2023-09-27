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В Подмосковье обсудили успешные практики по защите прав человека

27 сентября 2023, 17:41
Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в заседании Координационного совета уполномоченных ЦФО на тему: «Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав человека и успешные региональные практики» в Калуге.

«Сегодня мы обменялись опытом и лучшими рабочими практиками по защите и восстановлению прав человека. Особое внимание было уделено вопросам по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Со своей стороны, стараемся оперативно устранять причины отказа по выплатам, так как большая часть обращений от граждан поступает по этим вопросам», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

В рамках заседания, Ирина Фаевская сказала поздравительное слово Юрию Зельникову, который является обмудсменом Калужской области, по случаю 20-летнего юбилея Института уполномоченного по правам человека в Калужской области.

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Воробьёв рассказал об успехах «Воспитателя года России» Дарьи Глебовой
27 сентября 2023, 18:12

Фото: Минобразования МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил успех воспитателя детсада №86 «Звёздочка» в селе Орудьево под Дмитровом Дарьи Глебовой. Представительница Подмосковья стала «Воспитателем года России 2023».
«Она помогает раскрыться каждому ребёнку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно. Даша постоянно развивается, повышает квалификацию, а в этом году стала «Воспитателем года России». Теперь в следующем году конкурс пройдет в Подмосковье», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что 27 сентября в стране отмечается День воспитателя. В Подмосковье – более 35 тыс дошкольных работников, 1920 дошкольных отделений и 183 детсада, добавил Воробьёв. Он поблагодарил воспитателей за их труд, пожелал успехов и добра. 

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Тренер по фигурному катанию Раевский опроверг новость о своей смерти
27 сентября 2023, 18:03

Фото: iStock/sportpoint

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский сообщил, что с ним всё в порядке.
РЕН ТВ пишет, что 52-летний Раевский не попадал в больницу.
 
«Всё нормально, ничего. Я как бы жив, здоров», - заверил журналистов Вадим Раевский.
Сегодня сообщалось, что Раевский умер в одной из столичных клиник из-за отравления. 

Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимается тренерской деятельностью: работает с юными фигуристами.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва, пропавшая в августе, опубликовала видео, в котором принесла извинения за свой поступок. По словам спортсменки, причиной исчезновения стали внутренние переживания. Горбачёва выразила благодарность тем, кто за нее переживал и помогал в поисках.

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До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей
27 сентября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2023 году по решению главы региона были введены дополнительные меры социальной поддержки: доплата к пенсии, повышенная выплата на школьную форму для многодетных и новая выплата детям-инвалидам.

«Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально-ориентирован», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Неработающие пенсионеры старше 65 лет получают в Подмосковье доплату к пенсии до 18 тысяч рублей. Доплату получают пенсионеры, которые одиноки или проживают с супругом пенсионером и проживают в Подмосковье больше 10 лет. 

Многодетные семьи с низким доходом получают выплату на школьную форму — 10 тысяч рублей, а также семьи с ребёнком-инвалидом с 3 степенью ограничения к самообслуживанию получают выплату в размере 18 тысяч рублей. 

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Дмитровчанка Дарья Глебова выиграла Всероссийский конкурс «Воспитатель года»
27 сентября 2023, 17:58

Фото: Минобразования МО

«Воспитателем года России 2023» стала представительница Подмосковья Дарья Глебова. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Профессиональный конкурс ежегодно проводится с 2010-ого. Начиная с 2016 года состязание проходит на родине прошлогоднего победителя. В этом году конкурс среди работников дошкольных организаций состоялся в Волгограде. В финал вышли 89 участников из всех российских регионов.  
 
На областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья 2022» дмитровчанка Глебова представила свой опыт педагогической работы по темой «Эко Steam с заботой о природе». Воспитатель разработала свой педагогический подход для экологического воспитания детей с использованием STEM-технологий «Изучай. Создавай. Действуй». 
 
В конкурсе «Воспитатель года России 2023» Дарья удачно прошла финальное испытание «Педагогические дебаты» в формате обсуждения тенденций дошкольного образования. Она набрала наибольшее количество баллов по сумме результатов всех туров заключительного этапа и одержала победу.
 
По сложившейся традиции Подмосковье примет конкурс в следующем году. 

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#подмосковье
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В октябре в 8 городских округах Подмосковья пройдут «Фермерские выходные»
27 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto / StockSeller_ukr

Во второй месяц осени на территории Московской области будут работать рынки, на которых можно приобрести продукцию фермерских хозяйств, крафтовых производств и подмосковных ремесленников и ремесленников из других регионов.

«В сезон сбора урожая фермерские рынки выходного дня особенно актуальны для жителей и гостей Подмосковья. Хозяйства могут реализовать свою продукцию, а покупатели — приобрести натуральные и качественные продукты», — сказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

На рынках будут представлены: сыр, мясные деликатесы, копчёная и свежая рыба, сыродавленное масло, натуральный мёд, натуральные соки и другое.

Рынки разместят перед входом в гипермаркеты «Глобус» с 6 по 8 октября в Пушкино и в Королёве, с 13 по 15 октября в Балашихе и Котельниках, с 20 по 22 октября в Щёлково и Электростали и с 27 по 29 октября в Климовске и Одинцове. Режим работы рынков будет с 10:00 до 20:00.

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В Московской области в 2023 году обновят 25 отделений Почты России
27 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году модернизируют 25 отделений Почты России, в том числе 12 в сельской местности. Помимо этого, будет открыто четыре новых отделения. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с гендиректором АО «Почта России» Михаилом Волковым.
Темой стали темпы реализации совместной программы по ремонту почтовых отделений на территории региона, их модернизация в сёлах и деревнях в рамках федеральной программы. 
«Качество услуг Почты России касается большинства жителей. Всего в Подмосковье более 1 тыс отделений. Они должны иметь приятную форму, но всё, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. Хочу поблагодарить за программу, которую мы реализовали. Дальше будем поддерживать состояние отделений Почты России, куда приходят люди. Это должны быть комфортные, светлые здания», – сказал Воробьёв
В рамках соглашения правительства региона с Почтой России с 2021 года отремонтировано 344 отделения. В 2023-м открыто два новых в Котельниках и Домодедове. Ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца года. Кроме того, в текущем году модернизируют 13 отделений. 
 
В рамках исполнения поручений президента по федеральной программе в прошлом году отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности. Ещё 12 обновят в этом году.
«У нас в Подмосковье большой коллектив – 10,5 тыс человек. С вашей помощью мы создаём для них комфортные условия работы. Вы были родоначальником программы, которая сейчас масштабируется по всей стране. За три года было модернизировано 395 отделений почтовой связи. В этом месяце открыли два новых, до конца года планируем открыть ещё столько же. 25 отделений было отремонтировано», – перечислил Волков
На территории целого ряда отделений Почты России в Егорьевске, Воскресенске, Можайске, Одинцове, Подольске и Чехове работают цифровые МФЦ. Рабочее место предусматривает компьютер с доступом к порталу госуслуг. Сотрудники могут проконсультировать жителей сельской местности, как получить электронные услуги в Подмосковье.

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#подмосковье
#московская область
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В Ленинском городском округе зарегистрировали новорождённую с необычным именем
27 сентября 2023, 17:13

Фото: Минздрав МО

В Ленинском городском округе зарегистрирована девочка с именем Микаэла. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управление ЗАГС Московской области.
«Имя пришло из иврита, оно означает «как Бог», «подобие Бога». Изначально оно пользовалось большой популярностью, но спустя некоторое время стало встречаться всё реже. В наши дни россияне нечасто называют так новорождённых дочерей. Сегодня имя Микаэла чаще звучит в странах Европы, а это плюс для родителей, желающих назвать дочь уникальным и необычным именем», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что это первая девочка с таким именем, зарегистрированная в нынешнем году. В 2022-м малышек с именем Микаэла в Ленинском городском округе не регистрировали.

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#загс
#ленинский городской округ
#московская область
#подмосковье
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ФНС назначила блогеру Лерчек штраф в размере 124 миллиона рублей
27 сентября 2023, 17:10

Фото: istock / Andrey Semenov

Федеральная налоговая служба (ФНС) назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф в размере 124 млн. рублей за неуплату налогов. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Семья Чекалиных уже возместила в рамках уголовного дела 311 миллионов рублей, но суд назначит максимальный штраф в размере 40% от этой суммы. Валерия попросила разблокировать арестованные счета, чтобы уплатить долг. На прошлой неделя семья блогеров обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой снять арест со счетов. 

«Родина сказала — значит оплатим», — озвучил позицию блогеров их адвокат телеграм-каналу SHOT.
Напомним, в отношении блогерши и ее супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело  в начале весны этого года. Блогер Лерчек обвинялась в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее муж — в пособничестве.

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В Индонезии запретили женщинам-полицейским менять цвет волос
27 сентября 2023, 17:00

Фото:istockphoto/Poetra RH

Индонезийские власти выпустили указ, согласно которому женщинам-полицейским запрещено менять естественный цвет волос и носить яркие головные уборы.
Газета Jakarta Globe пишет, что женщинам-полицейским придётся следить за тем, чтобы волосы не выходили за уровень воротника более чем на 2 см. Женщинам запретят носить короткие стрижки и парики. Правила не будут распространяться на женщин-офицеров, выполняющих секретные задания.
 
Мусульманским женщинам-офицерам можно носить хиджабы.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары.

«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.
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#полиция
#индонезия
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