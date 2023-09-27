В Подмосковье обсудили успешные практики по защите прав человека

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
В рамках заседания, Ирина Фаевская сказала поздравительное слово Юрию Зельникову, который является обмудсменом Калужской области, по случаю 20-летнего юбилея Института уполномоченного по правам человека в Калужской области.
«Сегодня мы обменялись опытом и лучшими рабочими практиками по защите и восстановлению прав человека. Особое внимание было уделено вопросам по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Со своей стороны, стараемся оперативно устранять причины отказа по выплатам, так как большая часть обращений от граждан поступает по этим вопросам», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
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