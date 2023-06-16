В Подмосковье объявлены первые мультистобалльники

Появились первые результаты единого государственного экзамена подмосковных выпускников по предметам: русский язык, литература, химия и математика профильного уровня, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«В регионе уже 356 стобалльников и 10 мультистобалльников — это те ребята, которые набрали высший балл по двум предметам», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



Больше всего выпускников, набравших максимальное количество баллов по нескольким предметам, в городских округах Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Кашира, Красногорск, Подольск, Раменский и Электросталь.

С 2019 года, в соответствии с постановлением Правительства Московской области, выпускники Подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.