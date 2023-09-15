В Подмосковье определили победителей соревнований по настольному теннису среди долголетов

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В соревнованиях по настольному теннису принимали участие 11 команд из городских округов Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Первое место завоевала команда долголетов из Орехово-Зуево, второе место ушло долголетам в Балашиху, а третье место забрали долголеты из Ленинского округа.
Самыми старшими долголетами стали 80-летняя Татьяна Мельникова из Пущино и 76-летний Александр Калошин.
Читайте также:
Участники «Активного долголетия» из Чехова побывали в историческом центре Каширы.
Мясников объяснил феномен долголетия в Ингушетии, Москве и Дагестане.
Долголеты из 4 округов Подмосковья закрыли сезон летних активностей.