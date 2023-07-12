В Подмосковье определят лучшее место отдыха в лесах

Фото: Комлесхоз МО
Отмечается, что главными критериями оценки будут целесообразность выбора лесного участка, оригинальность, творческий подход при реализации замысла, объём и виды выполненных работ, мастерство исполнения, использование различных элементов и удобство зоны отдыха.
Конкурс проводится среди 19 филиалов лесничеств Мособллеса.
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