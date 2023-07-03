В Подмосковье определят лучшую практику деятельности органов местного самоуправления

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В Подмосковье стартует конкурс в целях выявления лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения
В Подмосковье стартует региональный этап ежегодного «Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» организованного Министерством территориальной политики Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В конкурсе могут принять участие региональные муниципальные образования местного управления в номинации «Обеспечение эффективной «обратной» связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Подать заявку на участие необходимо до 15 июля 2023 года. Узнать подробности и как принять участие в конкурсе можно на сайте.
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В конкурсе могут принять участие региональные муниципальные образования местного управления в номинации «Обеспечение эффективной «обратной» связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
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Алиса Сергиенко