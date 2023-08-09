В Подмосковье осложнилась обстановка из-за роста популяции чаек

Фото: Минэкологии МО /Артём Ульянов
В Московской области начали проводить профилактику распространения высокопатогенного гриппа птиц. Подмосковное Минэкологии включилось в месячник «Чайка», который проходит по инициативе Минсельхоза России.
Как отметили в экологическом ведомстве, в стране осложнилась обстановка из-за роста популяции и заболеваемости чаек.
Как отмечают специалисты, рост поголовья чаек обостряет и другие проблемы. Птицы массово собираются вблизи объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами и растаскивают мусор. В ряде случаев такие скопления создают риски для авиасообщения.
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«За первое полугодие в России зафиксировано 64 очага гриппа, и в 46 случаях возбудитель выявлен у чаек. Мы ввели все необходимые профилактические меры. Отбираются пробы биоматериала у павших птиц. Вокруг птицеводческих хозяйств созданы пятикилометровые буферные зоны. Благодаря этому ситуация с ВГП в Подмосковье лучше, чем во многих регионах», – дал оценку зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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Лора Луганская