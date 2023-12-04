В Подмосковье осталось достроить 69 домов для обманутых дольщиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области с начала года решены проблемы 12,3 тыс из 15,7 тыс обманутых дольщиков. Об этом сообщил первый зампред правительства Московской области Максим Фомин.
«Всего в Московской области было 117 тыс обманутых дольщиков. За несколько лет проблема уже была практически решена. У нас стояла задача на 2023 год решить проблему 15,7 тыс граждан. На 1 декабря решена проблема 12,3 тыс. Соответственно до конца года осталось решить проблемы 3,4 тыс человек в 115 многоквартирных домах», – пояснил Фомин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округовПо словам Фомина, нужно достроить 69 домов, а по 46 осуществить выплаты.
«Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, необходимо достроить 69 проблемных домов и произвести выплаты гражданам из 46 МКД. В настоящее время проблема большинства обманутых дольщиков решена. Уже введены в эксплуатацию многие знаковые дома. Но проблема остаётся ещё в 22 муниципалитетах. Строительство 69 проблемных домов находится на контроле», – отметил первый зампред.Как отметил Фомин, 335 обманутых дольщиков на территории Московской области получат выплаты от инвесторов.
«Есть категории граждан, которые идут на выплаты за счёт инвесторов. Это 335 граждан в 19 домах и трёх нежилых объектах. Уже принято постановление, которое позволяет отправить средства на депозит в банке Дом.РФ. Граждане могут получить там выплаты. Есть категории граждан, выплаты которым пойдут из федерального фонда. 30 ноября было принято решение по трём жилым комплексам. В течение пяти дней будет публикация протокола, и с 7 декабря начнутся выплаты», – пояснил Фомин.Он добавил, что решение по выплатам гражданам из нескольких жилых фондов будет принято 15, 20 и 25 декабря. Для этого существует определённый алгоритм.
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Лора Луганская