В Подмосковье осудили мужчин, убивших пенсионера на его даче в ходе ограбления

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В Московской области суд признал виновными пятерых мужчин, которые убили москвича, пытаясь ограбить его дачу. Они получили наказания от 9 до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Подмосковья.
Следствие установило, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново вооруженные мужчины в масках проникли на дачу 65-летнего москвича. Хозяин дома выстрелил в сторону грабителей из травматического пистолета, а они выстрелили в него из ружья и пистолета, попав в живот. Пенсионер скончался на месте.
Преступников оперативно задержали. На допросе они признались в совершении преступления.
В итоге всего девять уголовных дел были соединены в одно производство.
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Преступников оперативно задержали. На допросе они признались в совершении преступления.
«Также установлено, что в 2018 году подсудимые уже совершали разбойное нападение на загородный дом потерпевшего, а в 2019 году совершили кражу денежных средств из его домовладения. Однако тогда сотрудникам правоохранительных органов выйти на их след не удалось», - говорится в сообщении ведомства.
В итоге всего девять уголовных дел были соединены в одно производство.
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Элина Позднякова