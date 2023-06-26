В Подмосковье от борщевика обработали более 20 тысяч гектаров земли

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Химическая обработка территорий от борщевика проходит в 46 городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Московской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. На первом этапе обработано уже более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности. Стартовал второй этап обработки, в рамках которого обработали уже более 700 гектаров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Лидерами среди городских округов по обработанным площадям стали: Талдом — свыше 600 га, Клин — более 19 га и Волоколамск — 14 га земли.
Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.
Борщевик Сосновского – быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги. Минсельхоз призывает быть более внимательными и аккуратными.Ранее сообщалось, что владельцы заброшенных дачных участков теперь будут обязаны платить за уничтожение борщевика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.