В Подмосковье от борщевика обработали более 20 тысяч гектаров земли

Первый этап обработки от борщевика завершается, на данный момент план выполнен на 98%.

Химическая обработка территорий от борщевика проходит в 46 городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. На первом этапе обработано уже более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности. Стартовал второй этап обработки, в рамках которого обработали уже более 700 гектаров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.





Лидерами среди городских округов по обработанным площадям стали: Талдом — свыше 600 га, Клин — более 19 га и Волоколамск — 14 га земли.

Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.

Борщевик Сосновского – быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги. Минсельхоз призывает быть более внимательными и аккуратными.