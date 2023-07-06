В Подмосковье от борщевика обработали более 250 тысяч гектаров земли

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
На землях лесного фонда Московской области продолжается второй этап выполнения работ по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского на землях лесного фонда используется механический метод — окашивание ядовитого сорняка, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и захватывать новые площади. За месяц площадь, пройденная работами, составила порядка 250 гектаров. Это 33,2% от плана», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председатель Правительства Московской области Георгий Филимонов.
В Луховицком, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском работы по обработке территории от борщевика Сосновского выполнены в полном объеме, в остальных 15 лесничествах работы продолжаются.
Лидерами по обработке среди лесничеств стали: Ступинское — 54,66 га, Подольское — 53,31 га и Бородинское — 27,45 га лесничества.
Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.
Борщевик Сосновского – быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги. Минсельхоз призывает быть более внимательными и аккуратными.
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