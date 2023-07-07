В Подмосковье от борщевика Сосновского обработано еще 7 тысяч гектаров

В Московской области стартовал второй этап работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Талдом, Клин и Можайский округ стали лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского.

«Уже обработано порядка 7 тысяч гектаров земли от борщевика - это 33% от плана второго этапа. Работы продолжатся до конца июля. Также подходит к завершению первый этап, в рамках которого обработано более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.Борщевик Сосновского – быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области призывает быть более внимательными и аккуратными.

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