В Подмосковье открылась регистрация на педагогическую конференцию

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Темой конференции 2023 года стала: «Успех ребёнка - успех педагога», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках конференции учителя посетят образовательные лекции, обсудят разные аспекты работы с талантливыми учениками и подведут итоги олимпиад 2022/2023 учебного года.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Регистрация доступна до 22 августа.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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