В Подмосковье открыли эколого-образовательный центр

Фото: МинЖКХ МО
В городском округе Щёлково торжественно открыли образовательный центр экологических инициатив «Добрый пластик». Он заработал на базе Щёлковской юношеской библиотеки, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
В день открытия среди гостей были представители регионального оператора по обращению с ТКО компании ООО «Хартия», Всероссийского общества охраны природы, «Движения первых», Российского экологического общества, Мосприроды, ученики местных школ.
Эколог-просветитель компании «Хартия» Тамара Матвийчук провела лекции для учеников гимназии №2 по раздельному сбору отходов, экопривычкам и влиянию деятельности человека на экологию Подмосковья.
Также гости посетили эковыставку с образцами товаров из переработанных материалов, создали панно из пластиковых цветных крышек. С помощью велошрёдера желающие смогли измельчить пластиковые отходы и изготовить эко-брелоки из переработанного материала.
Предполагается, что новый пункт станет для всех любителей экологии из Щёлкова любимым местом сбора, где можно познакомиться с современными методами переработки ТКО, пообщаться с единомышленниками, принять участие в социально-значимых мероприятиях, продвигать идеи осознанного потребления.
Читайте также:
Жителям Подмосковья предложили выбрать покрытие для детских площадок
Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора
В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»
Эколог-просветитель компании «Хартия» Тамара Матвийчук провела лекции для учеников гимназии №2 по раздельному сбору отходов, экопривычкам и влиянию деятельности человека на экологию Подмосковья.
Предполагается, что новый пункт станет для всех любителей экологии из Щёлкова любимым местом сбора, где можно познакомиться с современными методами переработки ТКО, пообщаться с единомышленниками, принять участие в социально-значимых мероприятиях, продвигать идеи осознанного потребления.
Читайте также:
Жителям Подмосковья предложили выбрать покрытие для детских площадок
Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора
В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»
Лора Луганская