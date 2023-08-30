В Подмосковье открыли самый большой инвестиционный детский сад

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Здание детского сада состоит из 3 этажей и рассчитано на единовременное пребывание 15 групп малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На каждом этаже здания предусмотрено 5 групповых помещений, в которых будут игровые, буфеты, спальни, раздевалки и туалеты.
Застройщиком детского сада выступила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
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