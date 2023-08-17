В Подмосковье открылись первые школьные ярмарки

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Всего в этом году запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок. На них будет организовано порядка 1 тыс торговых мест. Жители Подмосковья смогут приобрести всё необходимое к началу учебного года: школьную и спортивную форму, обувь, портфели, рюкзаки, канцтовары и многое другое.
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