В Подмосковье открылись три автостанции после капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Автостанции в Лыткарино, Пушкино и Подольске открыли после капремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году мы серьезно взялись за автовокзалы и автостанции – их в Подмосковье 44, а общий пассажиропоток насчитывает 165 тыс. человек в день. <…> Комфортный вокзал – это не только кассы и павильон. Нужно уютное место, где можно выпить кофе и перекусить, купить билет в автомате и узнать расписание. В октябре мы открыли три обновленные автостанции в Лыткарино, Пушкино и Подольске»., - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Здания автовокзалов оборудовали комфортными для посетителей зонами ожиданиями, электронными табло и установили автоматы с водой и снеками. Кроме этого, на перронах обновили указатели маршрутов.
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