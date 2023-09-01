В Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В.И. Долгих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с открытием образовательного кластера на базе нового Технолицея им. В.И.Долгих учащихся, родителей и педагогов.
В День знаний, 1 сентября, в торжественной линейке в новом Технолицее Долгих приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, внук Героя Соцтруда, ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2021 году именно Андрей Воробьёв совместно с Владимиром Долгих и Владимиром Потаниным совершали закладку первого камня в фундамент будущего Технолицея.
Кроме того, запланировано строительство ещё двух корпусов на базе Технолицея: для проживания преподавателей корпус на 50 мест и для проживания учеников на 150 мест.
Реализация проекта удалось при содействии компании «Норникель».
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В 2021 году именно Андрей Воробьёв совместно с Владимиром Долгих и Владимиром Потаниным совершали закладку первого камня в фундамент будущего Технолицея.
«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить семьи, родителей, которые приняли решение отдать ребенка сюда. Вы прошли через определенные весьма сложные испытания, причем большинство из них было летом. Это говорит о том, что вы доверяете, ожидаете от Технолицея очень заметных результатов», — выступил с речью губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.В состав образовательного кластера вошли: школа на 960 учеников и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки.
Кроме того, запланировано строительство ещё двух корпусов на базе Технолицея: для проживания преподавателей корпус на 50 мест и для проживания учеников на 150 мест.
Реализация проекта удалось при содействии компании «Норникель».
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Алиса Сергиенко