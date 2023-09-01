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В Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В.И. Долгих

01 сентября 2023, 15:38
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с открытием образовательного кластера на базе нового Технолицея им. В.И.Долгих учащихся, родителей и педагогов.
В День знаний, 1 сентября, в торжественной линейке в новом Технолицее Долгих приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, внук Героя Соцтруда, ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


В 2021 году именно Андрей Воробьёв совместно с Владимиром Долгих и Владимиром Потаниным совершали закладку первого камня в фундамент будущего Технолицея.



«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить семьи, родителей, которые приняли решение отдать ребенка сюда. Вы прошли через определенные весьма сложные испытания, причем большинство из них было летом. Это говорит о том, что вы доверяете, ожидаете от Технолицея очень заметных результатов», — выступил с речью губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В состав образовательного кластера вошли: школа на 960 учеников и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки.

Кроме того, запланировано строительство ещё двух корпусов на базе Технолицея: для проживания преподавателей корпус на 50 мест и для проживания учеников на 150 мест.

Реализация проекта удалось при содействии компании «Норникель».

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Путин рассказал школьникам, как обрести счастье
01 сентября 2023, 17:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в ходе открытого урока «Разговор о важном» о том, что счастлив тот человек, который сумел найти себя и реализовать свои идеи, а также тот, кто посвящает свою жизнь семье и родине.
Он объяснил, что человеку важно не только реализоваться в жизни, но и получить обратную связь, признание. Если этого удалось добиться, то первый шаг на пути к счастью уже сделан.

А если же человеку удалось посвятить свою жизнь семье, окружающему его миру, а также стране, в которой он живёт, то такой человек по-настоящему счастлив.

В качестве примера Путин процитировал несколько строк стихотворения А.С. Пушкина «Памятник». По словам президента, великий русский поэт и писатель ждал признания от людей и открыто заявлял об этом.

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#владимир путин
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#счастье
#встреча
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Путин поддержал идею школьника о создании специального альбома для родословной
01 сентября 2023, 17:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Это произошло на открытом уроке «Разговоры о важном».
Во время беседы со школьниками глава государства вспомнил о письмах своего деда, которые он оправлял своему сыну, то есть дяде Путина, на фронт. В этих посланиях он обращался к собственному сыну на «вы» и в ответ получал такие же уважительные обращения. По словам Путина, такое отношение показывает глубину культуры русского народа.

Идея одиннадцатиклассника из Санкт-Петербурга, предложившего создать специальный альбом для составления родословной, получила одобрение президента. Путин пообещал поддержать подростка в реализации данного проекта.

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#владимир путин
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#встреча
#история
#семья
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Минпросвещения предлагает награждать серебряной медалью учеников, сдавших ЕГЭ на 60 баллов
01 сентября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минпросвещения России внесло проект изменения требований награждения выпускников серебряной медалью.
Планируется выдавать Медаль «За особые успехи в учении» II степени тем ученикам, которые сдали ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов минимум на 60 баллов. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с текущего учебного года возобновляется выдача серебряных медалей. А министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьёв Live» рассказал, что за золотую медаль выпускники получат дополнительные 5 баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до 3 баллов. Эти баллы помогут ученикам легче поступить в ВУЗ.

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#медаль
#минпросвещения
#егэ
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Бывший топ-менеджер «Рольфа» осужден за вывод за рубеж из РФ почти 4 млрд рублей
01 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Черемушкинский районный суд города Москвы приговорил бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к восьми годам шести месяцам колонии. Топ-менеджер обвинялся в выводе за рубеж денежных средств в размере четырех миллиардов рублей.
Кроме того, Кайро будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам обвиняемый просил суд оправдать его, ссылаясь на отсутствие состава преступления и каких-любо противоправных действий с его стороны, сообщает сайт «РЕН ТВ». 

Уголовное дело о валютных махинациях с использованием фальшивых документов было заведено еще в 2019 году. По нему также проходили генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, руководитель кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший глава автодилера «Рольфа» Сергей Петров. В настоящее время все они находятся за границей и объявлены в розыск.

Как считают следователи, Кайро и другие фигуранты дела организовали преступную схему, с помощью которой перевели на счета кипрской фирмы денежные средства, полученные в виде прибыли от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Оформлялись переводы в качестве оплаты приобретения акций компании «Рольф Эстейт». По мнению экспертов, сделка была фиктивной, так как реальная цена акций не могла превышать 200 миллионов рублей. На предыдущем заседании эксперт стороны обвинения и вовсе оценила стоимость активов «Рольф Эстейт» в один рубль, так как, по ее мнению, компания является неликвидной.

Адвокат Кайро заявил, что они с подзащитным намерены обжаловать приговор.

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Первоклассница рассказала Путину, чем ей понравился первый день в школе
Путин выяснил у школьницы из Подмосковья, чем ей понравился первый день в школе
01 сентября 2023, 16:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин пообщался с первоклассницей из Подмосковья и выяснил, чем ей понравился первый день в школе, в эфире телеканала «Россия 24».
Владимир Путин принял участие в открытии самого большого образовательного центра в Московской области - «Багратиона».

«А тебе понравился первый день в школе?», - спросил президент у первоклассницы из «Багратиона».

Девочка ответила утвердительно. 

На следующий вопрос Владимира Путина - «чем же он тебе понравился?» - девочка, чуть засмущавшись, ответила:

«Тем, что там весело, там очень круто», - сказала школьница.

На помощь первокласснице пришел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подсказав, что в школе можно встретить друзей. Путин одернул его, напомнив, что за подсказки ставят двойки. 

«Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания», - сказал Владимир Владимирович.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#владимир путин
#президент
#школьница
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Путин открыл самую большую школу в Московской области
01 сентября 2023, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Президент Владимир Путин открыл в режиме видеосвязи самую большую в Подмосковье школу – образовательный центр «Багратион» на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал это долгожданным событием для жителей жилого комплекса.
«Застройщик в одно время оставил людей без денег, законных квартир и социальных объектов. Мы решили проблему дольщиков, возвели детский сад, скоро начнем строить поликлинику, а сегодня открыли школу. Вместе с жителями решили назвать её в честь героя Отечественной войны 1812 года – Петра Ивановича Багратиона», – написал глава региона в своём Telegram-канале.  
Он поблагодарил главу государства за внимание и поддержку. 
«Теперь родителям и ребятам не придётся каждое утро ездить за несколько километров. Школа рядом с домом, в ней есть современные цифровые лаборатории, мастерские, концертный и спортивный залы. Набрали сильную команду из 102 педагогов», – рассказал Воробьёв.
Он пожелал учителям, родителям и школьникам успехов и достижений в новом учебном году. 

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Андрей Воробьёв и Сергей Лавров поздравили учащихся Подмосковья с Днем знаний
#подмосковье
#московская область
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#губернатор
#владимир путин
#президент
#школы
#одинцово
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#образование
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Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности
01 сентября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России проведут новый семейный конкурс, основами которого станут традиционные семейные ценности. Об этом он рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».
По словам главы государства, заявки на участие в подобных проектах можно будет начать подавать уже 4 сентября.

«Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (конкурсе) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», - объяснил Путин.

Он также добавил, что конкурс рассчитан на то, чтобы показать значимость семьи в российском обществе, а также поддержать традиционные ценности, на которых и основывается Россия.

1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска. 

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#семьи
#победители
#путин
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УАЗ выпустит 120 лимитированных «Буханок» к 65-летнию модели
01 сентября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

УАЗ начал производить юбилейную лимитированную версию УАЗ-452, который в народе получил прозвище «Буханка». Об этом сообщает интернет-издание Autonews.ru.
В честь 65-летия с момента первого выпуска «Буханки» в 1958 году концерн выпустит юбилейную версию автомобиля, который получит уникальный дизайн. Машина будет окрашена в белый цвет сверху и в серо-зелёный – в нижней части. Также у неё изменится и внутренний дизайн салона. Сиденья покрыты обивкой с водоотталкивающей пропиткой и прошиты белой двойной прострочкой. 

УАЗ выпустит 120 таких автомобилей. Их стоимость составляет 1,625 млн рублей.

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#россия
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Стали известны детали обучения в новом Технолицее им. В.И.Долгих
01 сентября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На поступление в новый Технолицей им. В.И.Долгих было подано свыше 3,1 тысяч заявок. Все ученики проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека.
В День знаний, 1 сентября, в торжественной линейке в новом Технолицее им. В.И.Долгих приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и поздравил с открытием образовательного кластера на базе лицея учащихся, родителей и педагогов.

В Технолицее Долгих будут проходить обучение дети из 17 регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


На базе нового лицея действует система грантовой поддержки для победителей регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая полностью покрывает расходы на обучение.

В лицее им. В.И.Долгих организована трилингвальная образовательная среда, что значит, что обучение будет проводится на 3 языках: русский, китайский, английский.


Школьники будут изучать: программирование, робототехнику и вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней.

Кроме того, в лицее будет идти обучение технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.

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