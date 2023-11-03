В Подмосковье открыт набор в элитное подразделение по контракту

С 1 ноября открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области.
Набор на службу по контракту продлится до 25 ноября.
Стоит отметить, что каждому подписавшему контракт единовременно выплатят сумму в общей сложности в 1 млн рублей. В неё войдут федеральная выплата в размере 195 тысяч, региональная выплата 200 тыс. рублей и 605 тыс рублей - выплата из специального фонда.
Кроме этого, в отдельном элитном подразделении в Московской области работают опытные инструктора, которые гарантируют высокий уровень подготовки, лучшая доступная на сегодняшний день экипировка и индивидуальная подготовка бойцов.
Также у контрактников есть возможность в особом уровне взаимодействия с близкими и семьями, а также бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 7 495 990 77 77. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте @contractMObot
Читайте также:
Милонов предложил учредить в России День участника СВО
Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
Стоит отметить, что каждому подписавшему контракт единовременно выплатят сумму в общей сложности в 1 млн рублей. В неё войдут федеральная выплата в размере 195 тысяч, региональная выплата 200 тыс. рублей и 605 тыс рублей - выплата из специального фонда.
Также у контрактников есть возможность в особом уровне взаимодействия с близкими и семьями, а также бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 7 495 990 77 77. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте @contractMObot
Читайте также:
Милонов предложил учредить в России День участника СВО
Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
Мира Полтева