В Подмосковье откроется комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В пресс-службе добавили, что в Химках реализуется множество мер поддержки бизнесу, такие как льготы, субсидии, юридические консультации и другие.
«Создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач администрации Химок и Совета депутатов. Мы стремимся к развитию экономики нашего города и улучшению благосостояния наших жителей. Каждое новое рабочее место вносит свой вклад в развитие общества и города, а также создает благоприятные условия для профессионального роста и самореализации», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.В администрацию Химок поступают предложения о предоставлении мер поддержки МСП, 12 из которых были приняты администрацией. 9 заявок были связаны с помощью в приобретении оборудования или лизинга. 2 заявки связаны с открытием предприятий по франшизе.
Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в электронный вид, подробнее о них можно узнать на интерактивной инвестиционной карте.
Читайте также:
В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов.
В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.
Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах.