В Подмосковье откроется первый манеж с полноразмерным футбольным полем

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Первый в Московской области манеж с полноразмерным футбольным полем (90х45 метров) построят в этом году на стадионе «Авангард» в микрорайоне Северный в Домодедово.
В манеже на на стадионе «Авангард» в Домодедово смогут тренироваться одновременно до 8 команд, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Проводить занятия для воспитанников спортшкол и секций, а также любителей здесь можно будет круглогодично, вне зависимости от погодных условий.
Также в микрорайоне появится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком площадью более 4,7 тысяч кв. метров, где единовременно возможность заниматься появится у более 350 спортсменов. Помимо ледовой арены здесь также будут оборудованы спортзал и кафетерий.
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«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. До конца 2023-го года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуево, Волоколамске и Домодедово. Отмечу, что в Домодедово помимо этого скоро закончим строительство первого в Подмосковье манежа с полноразмерным крытым футбольным полем», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Алиса Сергиенко