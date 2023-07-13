В Подмосковье откроют более 1 тыс пунктов в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

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В Московской области в акции по традиционно участвуют весь депутатский корпус партии и волонтёрские объединения, рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Подмосковье, депутат Мособлдумы Лидия Антонова.
«В прошлом году мы обеспечили порядка 10 тыс школьников подарочными канцелярскими наборами. Сейчас готовим к открытию более 1 тыс пунктов приёма канцелярских принадлежностей, то есть около 20 пунктов в каждом городском округе. Наша задача охватить каждую семью, которая нуждается в заботе и внимании», – заявила Антонова.Она также добавила, что депутаты вместе с родителями проверят готовность пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года. Особое внимание уделят качеству работ по капремонту и строительству новых школ Подмосковья.
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