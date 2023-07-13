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В Подмосковье откроют более 1 тыс пунктов в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

13 июля 2023, 16:34

Фото: Istockphoto / wojciech_gajda

Партия «Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу». В ходе акции дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также дети-инвалиды получат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов России.
Всего в регионах организуют более 4 тыс пунктов приёма школьных принадлежностей – канцелярских товаров, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков и спортинвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Сбор всего необходимого пройдёт в штабах общественной поддержки «Единой России». В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тыс школьников по всей стране.

В Московской области в акции по традиционно участвуют весь депутатский корпус партии и волонтёрские объединения, рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Подмосковье, депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

«В прошлом году мы обеспечили порядка 10 тыс школьников подарочными канцелярскими наборами. Сейчас готовим к открытию более 1 тыс пунктов приёма канцелярских принадлежностей, то есть около 20 пунктов в каждом городском округе. Наша задача охватить каждую семью, которая нуждается в заботе и внимании», – заявила Антонова.
Она также добавила, что депутаты вместе с родителями проверят готовность пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года. Особое внимание уделят качеству работ по капремонту и строительству новых школ Подмосковья.

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#Лидия Антонова
#Мособлдума
#акция
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#школьники
#1 сентября
#День знаний
#Собери ребёнка в школу
#Московская область
#Подмосковье
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Член ОП Малькевич заявил о намерении снять фильм о Кирилле Стремоусове
13 июля 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о том, что до конца года снимет большой документальный фильм о заместителе главы Херсонской области Кирилле Стремоусове, погибшем в ДТП в ноябре 2022 года.
«С Кириллом Стремоусовым мы познакомились год назад, и около шести месяцев мы очень плотно работали вместе. После его трагической смерти я пообещал его супруге Оксане снять большой хороший документальный фильм. У меня уже вызрела идея, поэтому фильм будет готов до конца года», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Малькевич.

При этом, предполагается, что премьерный показ будущего документального фильма состоится в Москве, Санкт-Петербурге, а также Симферополе и Геническе.

До этого в честь Кирилла Стремоусова установили мемориальную доску на фасаде школы в ДНР. Известно, что доска установлена там, где погибший заместитель врио губернатора Херсонской области учился 9 лет.

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#кино
#личность
#политик
#документальный фильм
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Новое производственное здание построят в Подмосковье
13 июля 2023, 16:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного корпуса акционерного общества «НПО Стеклопластик» в городском округе Солнечногорск.

Инвестиции застройщика в проект составляют 1,3 млн рублей. Реализация проекта создаст в округе 100 новых рабочих мест.

Площадь объекта — более 8 тысяч кв. метров, его построили в рамках расширения производства. В здании будут производить стекловолокнистые материалы на основе кремнеземных, кварцевых, высокомодульных высокопрочных волокон — нити, ткани, сетки, ленты, шнуры, стеклопластиковые изделия, антикоррозионные и теплозащитные материалы.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Солнечногорск
#ЦСС
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Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников
13 июля 2023, 16:25

Фото: iStock/melis82

Крупнейший профсоюз Великобритании Unite присоединится к забастовкам работников лондонского метро. Об этом сообщают на сайте профсоюза.
Отмечается, что 26 и 28 июля пройдут забастовки, в которых будут участвовать около сотни членов профсоюза Unite. 

В профсоюз входят около 450 работников лондонского метро. В эти же дни к участию в забастовках присоединится и профсоюз рабочих железных дорог ASLEF.

Сообщается, что недовольство сотрудников метрополитена Лондона вызвано новым бюджетным планом транспортной службы города, предусматривающим снижение пенсий и сокращение порядка 600 рабочих мест. Такие меры приведут к снижению норм безопасности и количеству обслуживающего персонала на станциях.

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#забастовка
#Лондон
#профсоюз
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Замминистра транспорта РФ Чалик счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным
13 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Об этом сообщили в Минтрансе.
Чалик дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%.

Чалик назвал безосновательной ранее опубликованную в СМИ информацию о возможном росте цен. 

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации рассматривало возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.

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#Минтранс
#авиабилеты
#цены
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В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет
13 июля 2023, 14:50

Фото: iStock/FabrikaCr

Госдума приняла закон об ограничении перемещения никотиносодержащей продукции на территории России.
Согласно нововведению, перемещать по территории РФ можно не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичная норма распространяется также на электронные сигареты, пишет Интерфакс.

На пленарной сессии Госдумы также озвучили, что разрешено провозить жидкость для вейпов объемом не более 50 грамм. Запрет распространяется на физических лиц. 

Сообщается, что законопроект был принят с целью пресечения незаконного оборота никотина на территории РФ.

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#Госдума
#сигареты
#закон
#никотин
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Опрос: Россияне считают лучшими лекарствами от стресса сон и отпуск
13 июля 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Аналитики «АльфаСтрахование» провели опрос и выяснили, что 62% россиян считают сон наиболее эффективном средством простив стресса, 59% назвали таковым отпуск.
В то же время 37% респондентов в качестве лекарства от стрессов предпочитают встречи с друзьями, 21% – походы в кино и по магазинам, 13% — вкусную еду.

Обратиться к специалисту при стрессовой ситуации готовы 12% граждан.

Как передаёт Газета.ру, более 48% опрошенных россиян заявили о наличии повышенного уровня стресса, а также о регулярных попытках борьбы с ним.

До этого опрос аналитиков ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

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#стресс
#сон
#отпуск
#опрос
#общество
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В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»
13 июля 2023, 14:34

Фото: iStock/alzay

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Об этом министерство сообщило в своей социальной сети.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец.

Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Напомним, еще в 2020 году в ходе «декоммунизации» в Киеве предложили убрать советский герб с монумента «Родина-мать». Однако сделать это сложно по техническим причинам.

С 2015 года на Украине начался демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, переименование городов и улиц. На данный момент украинские власти начали бороться со всем, что связано с Россией.

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#Киев
#Родина-мать
#СССР
#герб
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СК РФ: В мопеде в Феодосии сработало взрывное устройство, заведено уголовное дело
13 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в крымской Феодосии.
Взрывное устройство сдетонировало в припаркованном во дворе мопеде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

В результате взрыва, ранения получили две женщины, которые находились рядом. Пострадавшие госпитализированы. 

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что детонация ВУ произошла 12 июля в 19 часов вечера. В мопеде, установленном во дворе многоквартирного жилого дома в Феодосии, находилась взрывчатка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. 

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#СК РФ
#взрыв
#бомба
#Феодосия
#Крым
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На клумбах-арабесках в Долгопрудном высадили 32 тыс цветов
13 июля 2023, 14:14

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на Улице Дирижабельной у бывшего кинотеатра «Полёт» разбили яркие клумбы. Такие клумбы носят называние арабески, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Всего здесь высажено порядка 32 тыс цветов пяти видов. Был разработан проект посадки растений. На этой неделе провели работы по укладке мраморной крошки для декора», – пояснила главный специалист МБУ «Благоустройство» Анна Витюк
По её словам, за цветами ухаживают 10 человек. Они проводят полив, прополку, подкормку и обработку от вредителей.
 
Клумбы-арабески уже стали визитной карточкой района. Многие жители благодарят сотрудников, ухаживающих за растениями, фотографируют цветники.

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#Московская область
#Подмосковье
#Долгопрудный
#клумбы
#цветы
#благоустройство
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