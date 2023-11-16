В Подмосковье откроют новые катки к концу года

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В декабре 2023 года в округах Московской области появятся восемь новых катков. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Новые катки планируется открыть в Балашихе, Истре, Коломне, Богородском, Пушкинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах.
Стоит отметить, что все новые места для зимних развлечений будут оснащены прокатом инвентаря и точками питания, где гости катков смогут смогут отдохнуть и перекусить.
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«Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом», — подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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Мира Полтева