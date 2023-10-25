В Подмосковье откроют первую научную детскую площадку

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В подмосковном Жуковском появится первая научная детская площадка. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Инициатива по сооружению «Научных детских площадок» была еще в 2022 году.
Стоит отметить, что главным объектом данной площадки будет игровой элемент «Самолет», который поможет развивать воображение детей, делая их во время игр настоящими пилотами.
Кроме этого, площадка будет оснащена канатной дорогой, батутами, каруселью, флюгером и «Диспетчерской вышкой», где дети смогут поближе познакомиться с работой настоящего авиадиспечера.
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« <…> На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых. В Московской области 10 лет работает губернаторская программа по установке игровых детских площадок. За это время в регионе появились более 1,5 тысяч новых игровых комплексов для детей. Теперь к ним прибавятся и тематические игровые зоны, посвященные науке», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Кроме этого, площадка будет оснащена канатной дорогой, батутами, каруселью, флюгером и «Диспетчерской вышкой», где дети смогут поближе познакомиться с работой настоящего авиадиспечера.
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Мира Полтева