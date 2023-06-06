В Подмосковье открыли 15-й по счёту центр помощи при ДТП

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В центре можно будет получить помощь в оформлении аварий по «Европротоколу», а в случае наличия разногласий оформить ДТП в соответствии с законодательством с участием сотрудников Госавтоинспекции.
«Центры помощи при ДТП открывают в Подмосковье в рамках большой задачи по повышению безопасности дорожного движения, уменьшению количества аварий и снижению уровня травматизма на дорогах, поставленной руководством области. Каждый центр – это единое информационно-правовое пространство, где водителю окажут всю необходимую консультационную и практическую помощь по оформлению аварии», – сказал замдиректора Центра безопасности дорожного движения Московской области Владислав Кулагин.Служба помощи в муниципалитете начала работу с участниками дорожных аварий в круглосуточном телефонном режиме в октябре прошлого года. С 1 октября по 1 июня её работники помогли участникам более 3,5 тыс ДТП без пострадавших.
Ранее зампред правительства Подмосковья Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что число ДТП во время новогодних каникул снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.