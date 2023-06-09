В Подмосковье открылся первый сетевой отель российского бренда для автопутешественников

Новый отель расположился по направлению в Москву на Владимирском тракте и расположен вблизи удобной дорожной развязки и остановки общественного транспорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Недалеко от отеля находятся исторические и культурные достопримечательности, природные рекреации, что делает расположение гостиницы удобным для путешественников.





В гостинице «3А Балашиха» оборудовали 49 стандартных номеров площадью 18 кв. метров, стойку регистрации, уголок для переговоров, доступ к высокоскоростному интернету и зарядные устройства. При отеле работает круглосуточное кафе.

В номерах отеля есть телевизор, кондиционер, телефон, санузел и душевая с феном.



Ранее сообщалось, что 10 подмосковных направлений вошли в ТОП-50 лучших объектов гастротуризма России-2023. Подробнее об этом читайте в нашем материале.