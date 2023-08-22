В Подмосковье отметили лучшие школы региона.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Лидерами в сфере образования стали Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и областная гимназия имени Е.М. Примакова. Следом идут лицей №5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей.
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