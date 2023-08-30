В Подмосковье отремонтировали 3 искусственных сооружения

В Московской области досрочно завершился ремонт трёх искусственных сооружений, расположенных на федеральной трассе М-5 «Урал».

Специалисты провели ремонт путепровода, который соединяет федеральную дорогу с Рязанским шоссе на 38-м км в Раменском, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, специалисты отремонтировали 2 моста через реку Северка на 96-м км в Коломне.





Специалистами были выполнены следующие работы: восстановлены несущие конструкции, гидроизоляция, конусы, проведена замена деформационных швов, обновлена система водоотвода, обновлены дорожные знаки, установлены новые барьерные ограждения.

Рабочая группа оперативно завершила все запланированные работы на 3,5 месяца раньше предусмотренного контрактом срока.

Читайте также:

В селе Ромашково начали строить развязку на Рублёвском проезде.

Подмосковный Минтранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах перед учебным годом.