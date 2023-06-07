В Подмосковье отремонтировали уже 16 дорог, за которые проголосовали жители

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«Традиционно программа ремонта формируется с учётом мнения жителей. В этом году планируем отремонтировать свыше 200 участков дорог, выбранных на «Доброделе». На сегодня реконструировали 16 дорог в 10 муниципалитетах, за которые голосовали жители. Это обеспечило комфортный проезд к домам в малых населённых пунктах, частном секторе и городах, а также между населёнными пунктами», – сказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Познакомиться с программой ремонта можно на сайте регионального Минтранса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в этом году в Подмосковье отремонтируют больше тысячи километров дорог.