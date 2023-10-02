В Подмосковье отремонтируют 74 объекта здравоохранения до конца 2023 года

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Так, например, по текущему ремонту была отремонтирована и открыта поликлиника на улице Институтская в посёлке Нахабино, детская поликлиника в Ивантеевке, поликлиника в городе Верея.
В работе по капитальному ремонту на сегодняшний день находится поликлиника в Егорьевске, открытие планируется в октябре этого года, Подольская областная клиническая больница откроется в ноябре текущего года, также как и запланировано открытие Королёвской городской больницы — в ноябре этого года.
«В этом году мы делаем в 116 объектах текущий ремонт, 74 объектов мы закончим в этом году», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.В общей сложности в 2023 году ремонтные работы проведут в 18 амбулаториях, 12 станциях медицинской помощи, 26 поликлиниках, 7 стационарах и 11 ФАПах.
Читайте также:
На модернизацию объектов здравоохранения выделено 14,5 млрд рублей.
В Подмосковье есть большой запрос на модернизацию системы здравоохранения.
В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году.