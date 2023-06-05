В Подмосковье отремонтируют мостовые сооружения с опережением срока

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В 2023 году мы выявили 3 моста, которые требуют незамедлительного ремонта. В настоящее время обследование мостов проводится 2 раза в год», — отметила зампред правительства Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В мае на федеральной дороге А-108 в Серпухове на мосту образовались трещины из-за тяжелого транспорта. Движение на мосту перекрыто, работы планируется завершить до 12 июня этого года.
30 мая на мосту над Егорьевским шоссе в Орехово-Зуево произошло критическое разрушение ригеля опоры. В данный момент движение по мосту полностью ограничено. Ремонт моста с открытием движения планируется завершить до 1 августа текущего года.
Ранее сообщалось, что в этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.