В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках реализации нацпроекта по строительству дорог, в текущем году в Можайске отремонтируют участок дороги, связывающий две высокоинтенсивные трассы: Можайское и Минское шоссе.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что строительные работы будут проводится на участке от Минского шоссе до улицы Партизанской в деревне Шаликово.
В рамках работ специалисты снимут старое покрытие и положат новое, укрепят обочины и нанесут новую разметку.
Реализация проекта поможет более 15 тысячам автомобилистов быстрее добираться до социально-значимых объектов инфраструктуры муниципалитета.
В ведомстве напомнили, что в 2023 году планируется отремонтировать 17 региональных дорог на территории Можайского округа. Завершение работ намечается на осень.Читайте также:
Воробьёв выдвинул главу Минтранса Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья.
Московская область вошла в топ-10 российских регионов с самими качественными дорогами.
В Красногорске расширят участок дороги.